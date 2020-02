Motivo de chacota entre diplomatas, assessor internacional de Bolsonaro diz que Itamaraty era escritório da ONU

247 - O assessor internacional do Palácio do Planalto declarou no canal de Youtube do seu padrinho político, o deputado Eduardo Bolsonaro, que é necessário redesenhar a política externa, que segundo sua visão “não era distintamente brasileira”.

O assessor de Jair Bolsonaro emitiu conceitos que provocaram chacota e constrangimento entre diplomatas.

Entre outras coisas, afirmou que os diplomatas brasileiros atuavam alinhados aos “cânones globalistas”.

O assessor de Bolsonaro faz a apologia da submissão do Brasil aos Estados Unidos.

Filipe Martins, assim como como Eduardo Bolsonaro, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, é seguidor do guru do clã Bolsonaro, Olavo de Carvalho.

As informações são da Folha de S.Paulo. Veja o vídeo