Mourão abre licitação de R$ 44 mil para compra de esteira para o Palácio do Jaburu

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, abriu uma licitação no valor de R$ 44 mil para a aquisição de uma esteira para o Palácio do Jaburu. Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o edital especifica que o equipamento de ginástica deverá ter "tela touch screen de alta definição com aplicativos de entretenimento, internet, TV, cursos interativos e mais".

“A licitação está dentro de todos os procedimentos da administração pública. Lá no Palácio do Jaburu existe área de musculação, onde tem uma esteira emprestada, porque a que existia lá se danificou e aí eu consegui emprestada com um amigo", justificou Mourão em entrevista concedida à rádio Gaúcha.

"Não dá para continuar com algo emprestado, aquilo não é meu, aquilo é um patrimônio público, que é usado, além por mim, é usado pela equipe que trabalha lá. A gente tem que ter algo decente para poder manter a capacidade física, nada mais do que isso", completou.

Ainda conforme o edital, a esteira será utilizada para "atender as necessidades destinadas à prática de atividades físicas" que não estão sendo realizadas devido à quarentena para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

