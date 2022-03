Mourão confronta Bolsonaro mais uma vez e defende presidente da Petrobrás

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa do presidente da Petrobrás, general Silva e Luna, após Jair Bolsonaro (PL) demonstrar estar insatisfeito com o militar em função do mega-aumento dos preços dos combustíveis pela estatal na semana passada. "Silva e Luna é resiliente, sempre foi. Como bom nordestino, aguenta pressão", afirmou Mourão nesta segunda-feira (14), de acordo com o jornal O Globo. Silva e Lula é natural de Pernambuco. No último final de semana, após ser questionado sobre a possibilidade do general deixar o cargo, Bolsonaro disse que qualquer pessoa que ocupe um cargo no governo pode ser trocada.

Mourão disse, ainda, que está acompanhando a questão dos combustíveis no país, mas ressaltou ser contra uma intervenção na política de preços praticada pela estatal, como foi sugerido na semana passada por Bolsonaro. "Intervenção no preço é algo que a gente sabe como começa e o término é sempre uma bagunça", disse.

Bolsonaro indicou o general Silva e Luna para o cargo em fevereiro de 2021, que decidiu manter a política de preços implantada na estatal logo após o golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A atual política de precificação praticada pela estatal vem priorizando os ganhos dos acionistas da companhia em detrimento da população.

