Mourão descarta golpe contra Lula: 'foi eleito'

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão (Republicanos), descartou a possibilidade de uma intervenção militar no Brasil como solicitado por manifestantes da extrema direita bolsonaristas que não aceitam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República no pleito de outubro.

“A partir do momento em que a aceitamos participar do jogo com esse jogador, que não poderia participar, tudo poderia acontecer, inclusive ele vencer, conforme venceu. Está chegada a hora de as pessoas compreenderem que ele foi eleito e agora tem que governar”, disse Mourão nesta sexta-feira (2) em entrevista por telefone à Gazeta do Sul.

Ainda segundo Mourão, uma intervenção militar “é um movimento que não pode acontecer, porque as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis” e “redundariam em sanções contra o nosso país”.

“É importante que as pessoas compreendam que não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição. Isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, desvalorização da nossa moeda e aumento de juros e inflação, uma situação muito difícil”, destacou ele na entrevista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.