"Mourão distorce os preceitos e foge à responsabilidade", rebate Haddad

247 - Em artigo publicado neste sábado (16) na Folha de S. Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad afirma que o artigo do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, chama a atenção não pelo autoritarismo, "mas o uso de falsa erudição para encobrir a mera truculência".

"Alguém que enaltece a memória de torturador e invoca o autogolpe como princípio constitucional não choca ao atribuir a crise que vivemos à atuação dos governadores, legisladores e magistrados. Essa atitude, aliás, não destoa de outras", destaca Haddad.

Para ele, "Mourão partiu para a ignorância, num duplo sentido, exercitando-a para nos ameaçar".

Ele criticou a comparação de Moruão com o federalismo estadunidense para criticar a ação dos governadores brasileiros. "É revelador de um profundo desconhecimento da realidade dos Estados Unidos. Lá, os governadores têm muito mais autonomia do que no Brasil, inclusive no que se refere à lei penal", frisou.

E conclui: "Quanto à alegada usurpação do Poder Executivo pelos demais Poderes, Mourão distorce os preceitos e foge à responsabilidade. Um Executivo inepto não pode querer se apresentar como um poder usurpado quando contido, pela imprensa e pelo Judiciário, em seus arroubos autoritários".

