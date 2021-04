Mourão diz que Bolsonaro deve escolher outro candidato a vice em 2022 e que vai se candidatar ao Senado

Sputnik - "A interpretação que tenho feito dos sinais é de que ele vai escolher outra pessoa para acompanhá-lo na sua caminhada para a sua reeleição. Tenho que me preparar, porque olho para frente", disse Hamilton Mourão em entrevista ao Valor Econômico.

Filiado ao PRTB, o vice-presidente do Brasil disse ainda que cogita disputar uma cadeira ao Senado nas próximas eleições, mas que também não descarta deixar a vida pública para passar mais tempo com a família.

"Se abrir uma possibilidade, penso em disputar uma cadeira ao Senado, pelas características muito mais ao encontro da maneira como atuo, e a partir dali ter a possibilidade de auxiliar o país, posso também partir para essa ideia", afirmou.

Ele ainda comentou a possibilidade de sair candidato pelo estado do Rio Grande do Sul, onde nasceu. Quando voltou a falar sobre sua relação com Jair Bolsonaro, o vice afirmou que o presidente precisaria de outra pessoa em seu lugar.

"Até o presente momento, o que eu tenho visto em diversas declarações do presidente Bolsonaro, é que ele precisaria de outra pessoa no meu lugar, apesar de ele nunca ter dito isso pessoalmente para mim".

Questionado sobre uma eventual "terceira via" para a disputa da presidência em 2022, Hamilton Mourão avaliou que o candidato precisa ser um "nome factível, que empolgue o eleitorado".

"A terceira via, para surgir, tem que se valer da união dos partidos de centro, centro-direita, centro-esquerda". Ele admitiu não ter força para ser a chamada "terceira via".

