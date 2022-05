Mourão diz que decisão do STF sobre Silveira é um 'ataque à democracia'

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (13) e classificou a condenação do deputado bolsonarista Daniel Silveira como “verdadeiro ataque à democracia”.

Em entrevista à rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, Mourão avaliou que o Judiciário cresceu com certo “poder”, que rompeu a “harmonia e o equilíbrio do que está acima do processo democrático”.

“A lei é para nós cidadãos comuns. Temos que entender o que podemos e o que não podemos fazer. A partir do momento que o magistrado A interpreta a lei de uma maneira e o magistrado B de outra maneira, a gente não sabe mais o que faz, e é isso que vem acontecendo”, argumentou Mourão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira (11), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, impôs nova multa ao deputado Daniel Silveira, de R$ 135 mil, por descumprimento de medidas cautelares. Assim, o parlamentar, que já teve mais de R$ 120 mil bloqueado de suas contas, agora deve à Justiça R$ 540 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE