Mourão diz que eleição de Lula é "difícil", e descarta golpe se petista for eleito

247 - "É aquela história: o povo é soberano. Se o povo quiser a volta do Lula, paciência. Acho difícil, viu, acho difícil", disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Mas descartou que ocorra um golpe se o petista voltar a ocupar a presidência da República.

A declaração foi dada em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada nesta quinta-feira (11).

Desde a segunda-feira, quando o ministro do STF Edson Fachin anulou todas as condenações a Lula no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, o ex-presidente passou a ocupar o centro do cenário político e espalhar preocupação no Palácio do Planalto.

Na entrevista, Mourão disse que o governo não fez uma campanha para conscientizar a população no combate à Covid-19.

Para o vice-presidente, a disputa política entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), atrapalhou o combate à pandemia, admitindo que a pandemia "foi usada politicamente" pelo “nosso lado". Mourão culpa também as "oposições".

Mourão disse que, mesmo defendendo a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército, "puxa a orelha dele". “Digo: Faz mais e fala menos."

Mourão admite que o governo fez uma "aposta equivocada" relativamente à demora na aquisição de vacinas, eram os dados presentes naquele momento. Mourão diz que vai se vacinar, "na fila normal". "Eu vou na fila do drive-thru". E opina que "desde o começo, não tenho dúvidas de que a vacina é a solução para que a gente, em primeiro lugar, proteja a saúde das pessoas". Uma opinião que destoa da que Bolsonaro sempre defendeu.

