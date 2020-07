Mourão diz que não tem plano para reduzir desmatamento no Brasil

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira (11) que o governo Jair Bolsonaro ainda não tem um plano para reduzir o desmatamento do Brasil. O desmatamento na Amazônia Legal cresceu pelo 14º mês consecutivo em junho de 2020.

Em reunião com Mourão e com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investidores pediram que o governo estabeleça objetivos claros para combater a destruição da Amazônia.

"Para mim é leviandade eu chegar e dizer assim: vou cortar em 50% o desmatamento se eu não tenho meios para dizer isso hoje. Eu prefiro que a gente consiga terminar o nosso planejamento e eu dizer que daqui até 2022, a cada semestre, eu vou reduzindo em X% até chegarmos no ponto aceitável. É algo factível e não eu ficar fazendo promessa que eu não vou cumprir", afirmou Mourão.

Ele ainda disse que é "simples" resolver o impasse com investidores, basta apresentar “resultados concretos”. "O maior problema que foi expressado por todos é a questão do combate ao desmatamento. E na realidade, se nós apresentarmos resultados concretos de queda do desmatamento, está resolvido o problema. A coisa é simples".

