Mourão diz que quem fura fila da vacinação demonstra 'falta de caráter e de solidariedade'

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira que quem fura a fila da vacinação contra Covid-19 demonstra falta de solidariedade e de caráter.

“É necessário também que as pessoas se conscientizem, que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo, para ser vacinado. E não procurar atropelar o processo. Isso denota uma falta de solidariedade, uma falta até de caráter da pessoa que faz isso”, disse Mourão nesta sexta-feira (22), de acordo com o jornal O Globo.

Declaração vem na esteira das denúncias de que políticos e pessoas ligadas a eles teriam furado a fila de vacinação em pelo menos cinco estados: Amazonas, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O Ministério Público instaurou procedimentos para investigar as denúncias.

