Mourão e comitiva torram R$ 1,15 milhão em viagem ao Cairo, a Dubai e a Atenas

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e sua comitiva gastaram dos cofres públicos pelo menos R$ 1,15 milhão durante viagem oficial ao Cairo, a Dubai e a Atenas. Os dados foram publicados pelo site Metrópoles.

Do total, R$ 791,8 mil foram referentes às diárias e às passagens de servidores da própria Vice-Presidência, e R$ 358,9 mil representaram os gastos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do vice-presidente, por meio da Secretaria de Segurança Presidencial (SPR).

A viagem, que durou de 26 de setembro até o dia 7 de outubro, passou por três continentes diferentes, África, Ásia e Europa - Egito, os Emirados Árabes e Grécia.

