Mourão lamenta morte de Levy Fidelix: 'o movimento conservador brasileiro perde um dos seus principais representantes'

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou a morte do presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, que falaceu, após ser vítima da Covid-19.

"Lamento o falecimento do fundador e presidente do PRTB, amigo Levi (SIC) Fidelix. O movimento conservador brasileiro perde um dos seus principais representantes. Que o Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e conforte toda família", disse Mourão no Twitter.

Ainda ressalto a pessoa do amigo Levi como cidadão brasileiro, chefe de família e um político com honestidade de propósitos. Homem batalhador e incansável por um 🇧🇷 cada vez melhor pic.twitter.com/8I770TBATt April 24, 2021

