Mourão nega golpe, diz que fará oposição à esquerda e que tentarão voltar em 2026

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito, voltou a defender nesta quarta-feira (2) o resultado das eleições e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Em uma sequência de tweets, Mourão, que já havia convidado o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para conhecer o Palácio do Jaburu, criticou os bolsonaristas que estão nas ruas defendendo um golpe de estado contra o resultado das urnas.

"Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o País numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras, em justa indignação, são bem vindas. Vemos nelas famílias, idosos, crianças…todos pessoas de bem", disse Mourão. "Como dizia Churchill, 'na derrota temos que ter altivez e sermos desafiadores'", acrescentou o vice de Jair Bolsonaro.

Para Mourão, ao invés de defender pautas golpistas, a extrema-direita deve se organizar politicamente e disputar as eleições de 2026. "Está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026. Precisamos viver para lutar no dia seguinte", afirmou.

