Mourão reage a anúncio de Doria e promete vacinar 150 milhões em 2021

Revista Fórum - Pego de surpresa com o anúncio do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que anunciou para o dia 25 de janeiro o início da vacinação no estado, o governo iniciou a reação ao “inimigo” tucano e coube ao vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), se contrapor, prometendo vacinar 150 milhões de brasileiros em 2021.

“Esperamos até o final de 2021 termos em torno de 150 milhões de brasileiros vacinados, que é um número extremamente significativo, e consequentemente termos a capacidade de retomar a normalidade em nossas vidas”, afirmou Mourão em palestra na Acsp (Associação Comercial de São Paulo) nesta segunda-feira (7).

