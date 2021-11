Mourão troca mensagens com Moro para tentar a vaga de vice na chapa

Apoie o 247

247 - Fora dos planos de reeleição de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão vem buscando uma aproximação com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), considerado suspeito por atuar com parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visando compor a chapa presidencial encabeçada por ele. De acordo com o jornal O Globo, os contatos com Moro contam com a intermediação do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-titular da Secretaria de Governo, e desafeto do Planalto.

A movimentação de Mourão teria se intensificado nas últimas semanas, após Jair Bolsonaro acertar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a sua filiação que será realizada nesta terça-feira (30). “Vou para o PL. Tenha um paraquedas reserva”, teria aconselhado Bolsonaro ao seu vice. Interlocutores do Planalto também teriam dito que Bolsonaro “está disposto a apoiá-lo ao cargo que ele escolher concorrer em 2022, desde que não haja conflitos com interesses do núcleo mais próximo do mandatário da República”.

Apesar do apoio de Santos Cruz para ser o vice de uma chapa encabeçada por Moro, Mourão, que é filiado ao PRTB, ainda negocia possibilidade de disputar o governo fluminense ou de concorrer a uma vaga para o Senado pelo Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul.

