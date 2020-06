Movimento lança manifesto 'Mulheres Derrubam Bolsonaro' pedindo impeachment

247 - O Grupo de Mulheres de diversos segmentos da sociedade lançaram neste domingo o manifesto "Mulheres Derrubam Bolsonaro".

Seguindo o mesmo movimento #EleNão, que surgiu durante a eleição presidencial de 2018, o grupo pede o impeachment de Bolsonaro.

"Já fomos às ruas dizer que 'Quem Ama não Mata', lutamos pelas “Diretas Já”, pelo 'Fora Cunha', 'Fora Temer', dissemos 'Nenhuma a menos'. Bebemos da experiência das Marchas das Margaridas, da Marcha de Mulheres Negras, e, nas últimas eleições, gritamos que 'Ele não'! Agora, voltamos para avisar: 'Ele Cai!'", diz um trecho do manifesto.

Nas redes sociais, foi lançada a hashtag #MulheresDurrubamBolsonaro, que está entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O grupo reforça ainda que o movimento contra Bolsonaro foi responsável por impedir sua eleição no primeiro turno.

Nas redes sociais, o grupo criou a página "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" e somou mais de 2,7 milhões de pessoas. Mas a página foi invadida por hackers, que mudaram o seu conteúdo para "Mulheres com Bolsonaro #17", com a inclusão de conteúdo ofensivo aos adversários do então candidato a presidente do PSL. O caso está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em um processo que pode cassar a chapa de Jair Bolsonaro.

"Nós, da Resistência Feminista, junto com mais de 100 companheiras de dezenas de espaços políticos e estados diferentes, assinamos esse manifesto feminista", diz o grupo.

