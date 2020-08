Movimento Sleeping Giants Brasil denuncia mais uma vez Olavo de Carvalho, agora por racismo (vídeo)

247 - O movimento Sleeping Giants Brasil, que se define no Twitter como "uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das Fake News!", denunciou mais uma vez, na noite desta quinta-feira (27), o perfil do escritor Olavo de Carvalho por causa de racismo.

Em seu vídeo, o guru de Jair Bolsonaro afirmou que "os Impérios Africanos escravizaram muita gente branca e quando os portugueses chegaram, eles SIMPLESMENTE deram o troco".

Há dois meses o Sleeping Giants Brasil pediu que a PagSeguro aplicasse medidas contra Olavo.

A plataforma PayPal, que oferece serviço de pagamentos online, anunciou em agosto o corte no acesso do escritor aos seus serviços, após denúncia do movimento sobre o financiamento de grupos ou pessoas ligadas a redes de propagação de fake news.

"Os Impérios Africanos escravizaram muita gente branca e quando os portugueses chegaram, eles SIMPLESMENTE deram o troco."



E aí @pagseguro e @UOL a empresa "não pode fazer juízo de valor" sobre o racismo também? ✊🏽 #BloqueiaPagSeguro #BlackLivesMatter pic.twitter.com/9Vmzon6W2Y — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) August 28, 2020





Após 2 MESES alerta parece que as empresas querem mesmo continuar lucrando com Olavo de Carvalho, uma posição extremamente triste no atual contexto de responsabilidade social assumido pelas empresas. #BloqueiaPagSeguro — Sleeping Giants Brasil (@slpng_giants_pt) August 28, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.