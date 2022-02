MP denuncia Wesley Safadão e esposa por corrupção passiva e peculato

A esposa do cantor Wesley Safadão, Thyane Dantas, recebeu a vacina contra o coronavírus sem estar na faixa etária determinada pela Prefeitura de Fortaleza edit

Metrópoles - O cantor Wesley Safadão, sua esposa, Thyane Dantas, a produtora Sabrina Tavares Brandão e uma servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza (SMS) foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada durante a vacinação contra a Covid-19.

A denúncia foi protocolada nesta sexta-feira (4/2), dois dias após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) trancar a tramitação de um procedimento criminal do Ministério Público do estado na investigação de suposto crime de infração de medida sanitária preventiva.

De acordo com o MP, o esquema contou com a participação de servidores efetivos e terceirizados da Secretaria de Saúde de Fortaleza, além de assessores e amigos do cantor.

Leia a reportagem completa no Metrópoles.

