MP-DF denuncia acusado de divulgar fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça

247 - O MP-DF denunicou à Justiça o homem acusado de divulgar fotos da necrópsia da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021. Trata-se de André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos.

Ele foi preso preventivamente no dia 17 de abril, em Santa Maria, no Distrito Federal, Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

Além de vilipêndio de cadáver pela publicação das fotos, André Felipe é acusado de ter cometido os crimes de nazismo, racismo e xenofobia em razão de ter veiculado, entre junho de 2022 e de abril de 2023, símbolos, emblemas, ornamentos e distintivos com utilização da suástica em suas redes sociais.

O MP-DF também acusa André Felipe de ter induzido e incitado discriminação e preconceito de raça e etnia contra nordestinos, por ter defendido que eles fossem colocados em campos de concentração.

Ele também fez uso de documento identidade falso e atentou contra a segurança e funcionamento das atividades escolares. Ele divulgou na internet publicações exaltando e incentivando novos ataques terroristas em escolas no dia de 20 de abril, data que preocupou pais, professores e autoridades por ser associada ao “Massacre de Columbine”, de 1999.

O MP-DF pediu ainda a retirada do ar do perfil e dos links associados às publicações de Pereira. (Com informações da CNN Brasil).

