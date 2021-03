MP do Pará pede afastamento do governador Helder Barbalho por irregularidades em compras de materiais de saúde na pandemia

A ação contra o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi um desdobramento da investigação sobre irregularidades na compra de 1,6 mil bombas de infusão adquiridas da China durante a pandemia edit

247 - O Procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Valente Martins, ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o governador Helder Barbalho (MDB) pedindo o afastamento dele. A ação foi um desdobramento da investigação sobre irregularidades na compra de 1,6 mil bombas de infusão adquiridas da China durante a pandemia. Houve direcionamento na compra e desvio de R$ 3,5 milhões, de acordo com o chefe do Ministério Público (MP-PA). A informação foi publicada pela coluna Painel.

Na ação, procurador pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Barbalho. "O governador Helder Barbalho, portanto, precisa ser afastado de suas funções, justamente, por estar patente seu envolvimento, comissivo e omissivo, nas múltiplas ilegalidades presentes em seu governo", diz trecho da ação.

O MP-PA disse que, se o governador continuar no cargo, terá acesso "amplo acesso" a documentos e informações de interesse da Justiça podendo desvirtuá-los e ocultá-los.

