MP pede prisão de Delgatti em razão da entrevista concedida à TV 247

247 - O Ministério Público acaba de pedir a prisão de Walter Delgatti Netto, a quem o Brasil deve revelações históricas, como as provas do conluio formado contra o ex-presidente Lula, da cooperação ilegal da Lava Jato com Estados Unidos e Suíça, de que a delegada Érika Marena falsificou depoimentos e de que Deltan Dallagnol confessou não ter vergonha na cara , entre vários outros aspectos.

O motivo alegado foi a entrevista de Walter Delgatti ao jornalista Joaquim de Carvalho, na TV 247 , no dia 16 de fevereiro. O MP sustenta que Delgatti utilizou a internet para conceder a entrevista, descumprindo assim medida cautelar imposta contra ele em setembro de 2020.

O argumento, no entanto, não condiz com a realidade, uma vez que Delgatti apenas conversou com o jornalista, sem ter usado o computador, celular e muito menos a internet, algo que foi praticado por seu advogado, Ariovaldo Moreira, conforme foi explicitado logo no início da entrevista.

Confira abaixo o pedido de prisão e suas alegações:

