MP suspeita que 74 funcionários de Flávio Bolsonaro repassaram cerca de R$ 2 mi para Queiroz

Investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que pelo menos 74 pessoas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro teriam repassado cerca de R$ 2 mihões de parte de seus vencimentos, por meio de Fabricio Queiroz, na época em que ele era deputado estadual pelo Rio edit

247 - A operação deflagrada nesta quarta-feira (18) pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que cumpriu mandados de busca e apreensão contra o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) aponta que pelo menos 74 pessoas ligadas a ele repassavam parte do salário para o senador, na época em que ele era deputado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A quebra do sigilo bancário dos envolvidos revelou que o ex-assessor Fabrício Queiroz teria recebido mais de R$ 2 milhões, através de meio de 483 depósitos feitos por pessoas indicadas pelo parlamentar para cargos na Alerj.

Segundo reportagem do jornal Correio Brasiliense, pelo menos 30% do valor total teria sido repassado por meio de cheques e o restante realizado em depósitos em espécie. A operação faz parte da investigação sobre movimentações financeiras atípicas na conta do ex-assessor Fabrício Queiroz. A suspeita do MP é que 74 funcionários do gabinete de Flávio teriam repassado parte de seus vencimentos para o parlamentar por meio do esquema operado pelo ex-assessor.