MPF dá 10 dias para Ministério da Justiça explicar monitoramento de opositores ao governo Bolsonaro

Revista Fórum - O Ministério Público Federal (MPF), por intermédio do procurador regional dos Direitos do Cidadão, Enrico Rodrigues de Freitas, deu o prazo de 10 dias para que a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça explique a investigação e produção de relatórios sigilosos sobre opositores do presidente Jair Bolsonaro.

Consta nos questionamentos da Procuradoria um dossiê sobre 579 servidores federais e estaduais da área de segurança e professores do movimento antifascista.

A Seopi foi criada na gestão do ex-ministro Sérgio Moro com o objetivo de investigar crime organizado, redes de pedofilia, homicidas e crimes cibernéticos. Na gestão de André Mendonça, a secretaria ganhou outras atribuições.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.