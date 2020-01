MPF detecta mais um indícios de falha no Sisu: erro na oferta de vagas a deficientes

O MPF detectou os indícios de falhas depois de receber representações de estudantes e após uma análise preliminar de relatórios do Sisu com as ofertas de vagas edit

247 - Na sequência de erros do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o Ministério Público Federal (MPF) de Brasília apontou indícios de falhas na oferta de vagas destinadas a deficientes físicos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pediu esclarecimentos ao ministro da Educação, Abraham Weintraub.

"Expressivo número de cursos em todo o País tiveram vagas reservadas em número inferior ao percentual de sua população com deficiência aplicado ao número de vagas destinadas à reserva pela Lei nº 12.711 ou mesmo não tiveram nenhuma vaga reservada para esses candidatos", diz despacho assinado pelo procurador Felipe Fritz Braga.

Um nova investigação foi aberta pela Procuradoria da República do Distrito Federal, diante da suspeita que se soma aos problemas apontados nos últimos dias no Sisu e pode provocar novos impactos no preenchimento de vagas nas universidades.