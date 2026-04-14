MPF investiga alunos que atacaram morador de rua em Belém

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar a agressão contra um homem em situação de rua em Belém, praticada por estudantes de Direito do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. O episódio, ocorrido na última segunda-feira (13), ganhou repercussão nacional após imagens do ataque circularem nas redes sociais.

De acordo com a reportagem, os próprios agressores registraram o momento em que um dos estudantes se aproxima da vítima por trás e aplica descargas elétricas com uma arma de eletrochoque, enquanto outros riem e fazem comentários. O caso ocorreu em frente à instituição de ensino, no bairro Umarizal, e gerou forte indignação pública.

Os investigados foram identificados como Altemir Sacramento Oliveira Filho e Antonio Coelho, ambos alunos de Direito do Cesupa. A Polícia Civil do Pará informou que instaurou inquérito para apurar o caso. Um dos suspeitos foi conduzido pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, onde prestou depoimento, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Segundo testemunhas, o ataque teria sido motivado por uma espécie de aposta ou desafio entre os jovens. Relatos de moradores da região apontam que a vítima já vinha sendo alvo de outras agressões, incluindo ataques com extintores e fogos de artifício, supostamente praticados por grupos que circulam em carros de luxo.

O procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, requisitou informações à universidade e apresentou representação criminal contra o principal agressor junto ao Ministério Público Estadual. O caso também chamou a atenção da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA), que repudiou a conduta e informou que a idoneidade ética dos envolvidos será analisada, o que pode impactar o futuro exercício da advocacia.

Em nota, o Cesupa comunicou o afastamento imediato dos estudantes identificados e a abertura de procedimento disciplinar interno. A instituição informou ainda que as medidas podem resultar na expulsão dos alunos.

Além da agressão, os envolvidos podem responder pelo uso ilegal de arma de eletrochoque, cujo porte é restrito às forças de segurança no Brasil. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.