MPF já recebeu 250 representações de estudantes denunciando balbúrdia no Enem

250 estudantes de diversos estados do país protocolaram representação no MPF denunciando erros nos resultados do Enem. A informação é a sinalização de que o erro na correção do Enem vai se transformar em uma avalanche de ações na Justiça edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) já recebeu 250 representações de estudantes denunciando problemas nos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), informa a Procuradoria Geral da República (PGR) nesta quarta-feira (21).

De acordo com levantamento feito pelo jornal O Globo, Minas Gerais concentra o maior número de representações, com 97 no total, seguido por São Paulo com 17.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, admitiu que 5.974 candidatos foram afetados com erros na nota do Enem e disse que corrigiu novamente todas as 3,9 milhões de provas para reparar os erros na divulgação de resultados.

No entanto, 172 mil e-mails de participantes foram enviados ao órgão solicitando apuração de suas notas.