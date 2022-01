MPF pede que Twitter esclareça ausência de canal de denúncias de fake news sobre a pandemia

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou um ofício ao Twitter para que a empresa esclareça a falta de um canal de denúncias sobre a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19 na rede social.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, no documento, o procurador da República, Yuri Corrêa da Luz, pede que a plataforma explique a razão de "usuários de outros países dispõe de opção para denunciar conteúdos desse tipo à plataforma", ao contrário do que acontece no Brasil, e se estão sendo adotadas providências para que a funcionalidade seja disponibilizada aos usuários no país.

Ainda segundo a reportagem, o documento “também solicita que a rede social informe quais são os critérios para conferir verificação a usuários no país. E indique se, entre os parâmetros, está ou não o eventual envolvimento do usuário na veiculação de conteúdo desinformativo sobre temas de saúde pública”.

O Twitter tem um prazo de dez dias úteis para dar uma resposta aos questionamentos do MPF.

