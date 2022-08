MST desmente fake news de Ciro Gomes sobre reforma agrária no governo Lula

MST repudia as notícias falsas propagadas via o Twitter do candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT), distorcendo fatos sobre a gestão da política fundiária durante o governo Lula edit

Do site do MST – Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), expressa sua indignação ao se deparar com as inverdades publicadas na tarde desta segunda-feira (22), feita via rede social de Ciro Gomes, candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) à vaga de presidente da República, nas eleições deste ano.

Em tweet publicado por Ciro, o mesmo cita infundadamente que “Lula fez menos reforma agrária do que FHC”, divulgando publicamente mais uma notícia falsa em ataque direto à campanha de Lula. E executando uma tática que não só é antiética, mas também criminosa, na difusão de notícias falsas, usada pela indústria da desinformação para desabonar a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, líder da corrida eleitoral à presidência.

tweet de Ciro (Photo: Reprodução)

Dessa forma, Ciro errou feio, viu a planilha errada. Do estoque de famílias assentadas até hoje no Brasil, cerca de 1 milhão de famílias, 62% foram assentadas durante o governo Lula.

Nós que lutamos como classe trabalhadora rural organizada pelo direito à Reforma Agrária há mais de 38 anos no Brasil, sabemos que o governo Lula democratizou maior acesso à terra e ao desenvolvimento no campo, do que no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Considerando maior hectares de terra destinados às famílias, maior número de projetos executados no desenvolvimento do assentamentos, e com o maior número de famílias assentadas no período do mandato do líder petista.

Gráfico sobre reforma agrária (Photo: MST)

Durante o governo de FHC, de 1995 a 2002, foram incorporados 20,8 milhões de hectares de terra para o Programa de Reforma Agrária, durante seus dois mandatos presidenciais. Enquanto Lula incorporou 47,6 milhões de hectares, de 2003 a 2010. FHC assentou 54.704 famílias, enquanto Lula assentou 624.993 famílias. No governo Lula também foram criados 3.452 Projetos de Assentamentos no país, além de mais de 390 mil casas reformadas e construídas em sua gestão.

Dessa forma, enquanto Movimento, acreditamos que se Ciro estivesse realmente preocupado com a Reforma Agrária, ele não estaria difundindo “fake news” contra Lula, e sim, denunciando à sociedade os retrocessos do governo Bolsonaro contra a democratização do acesso à terra no Brasil.

Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

22 de agosto de 2022

