MST lança carta ao povo brasileiro que será entregue ao Governo Lula

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) lançou nesta terça-feira (29) uma Carta ao Povo Brasileiro, na qual denuncia o aumento das desigualdades, dos crimes ambientais e da fome e a “falta de perspectiva que atinge mais de 70 milhões de trabalhadores”.

Segundo o MST, o documento será encaminhado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. "Nossa missão maior, é seguir organizando o povo, para que lute por seus direitos, consagrados na constituinte de 1988, pois sabemos que sem mobilização popular não haverá nenhuma mudança verdadeira no país”, aponta o documento.

Na carta, o MST também reafirma que a vitória de Lula é o resultado de um amplo processo de luta e resistência dos movimentos populares pela democracia, contra o ódio e a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadores, que se iniciou com o golpe de 2016 contra o governo Dilma Rousseff e culminou no governo de Jair Bolsonaro.

“O Governo Lula terá o desafio fundamental de enfrentar em caráter emergente as necessidades fundamentais do povo, como o combate à fome, ao desemprego, e investimentos pesados em educação e saúde. E no médio prazo debater com toda sociedade um novo projeto de país, fundado na reindustrialização e na agricultura produtora de alimentos saudáveis, única forma de retomarmos o crescimento econômico com justiça social”, afirma a nota.

O documento também defende a necessidade da distribuição de terras de latifúndios para a produção de alimentos, principalmente próximo às cidades; a criação de um Plano Nacional de Reflorestamento, políticas públicas urgentes para incentivar a produção de alimentos à população e combater a fome. O MST também cobra o estímulo a um modelo de produção baseado na agroecologia, “como um modelo tecnológico que busca produzir alimentos saudáveis, sem agredir a natureza, gerando mais empregos e melhorando a produtividade física das lavouras.”

