MTST denuncia invasão de casa e intimidação de PMs contra coordenador

247 - Por meio do perfil de Guilherme Boulos no Facebook, o MTST publicou uma nota contra o abuso da força policial contra seus militantes no estado do Goiás.

Nota do MTST sobre abuso da força policial em Goiás

Na tarde de hoje, 20 de fevereiro de 2021, Rogério Cunha, militante do MTST de Goiás e coordenador nacional do Movimento, teve sua casa invadida e foi ameaçado por policiais militares de Goiás armados com fuzis e pistolas. Cerca de dez policiais militares, incluindo um tenente, entraram na casa sem autorização ou qualquer ordem judicial e mantiveram o militante sob a mira de fuzis. Os policiais fizeram ameaças antes de saírem do imóvel. Essa é mais uma das ações de intimidação e perseguição contra militantes do MTST acontecendo no Estado de Goiás, e em todo o Brasil. O ataque aos movimentos sociais é mais uma face dos ataques à democracia no Brasil. Exigimos respostas e justiça! Não à criminalização dos movimentos sociais!

MTST, a luta é pra valer!

