Múcio vai procurar comandantes militares para tratar do artigo 142 da Constituição

O artigo 142 é comumente citado por golpistas para alegar que, pela Constituição, as Forças Armadas seriam o 'poder moderador' da República edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, vai procurar na semana que vem, segundo a Folha de S. Paulo, os comandantes das Forças Armadas para discutir propostas que têm surgido com o objetivo de dar limites mais claros ao artigo 142 da Constituição Federal.

Deputados do PT avaliam apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para fazer alterações no texto. O artigo em questão é comumente citado por golpistas para alegar que, pela Constituição, as Forças Armadas seriam o 'poder moderador' da República, o que não é verdade.

Há também sugestões para proibir a ocupação de funções civis no governo por militares da ativa e para restringir operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.