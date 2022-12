Mujica estará na posse de Lula ao lado do presidente uruguaio

Apoie o 247

Sputnik – O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica afirmou nesta sexta-feira (23) que aceitou o convite do atual presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, para assistir juntos à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Brasil e contribuir para o bom relacionamento entre as duas nações.

Mujica confirmou ainda que o ex-presidente Julio María Sanguinetti também viajará para a cerimônia que será realizada no dia 1º de janeiro em Brasília.

Na quinta-feira, Lacalle Pou disse que convocou os dois ex-presidentes como um gesto de "continuidade democrática, institucional e republicana" na relação entre os países.

Em entrevista à rádio El Espectador, Mujica disse que a ideia é que Lula faça uma escala no Uruguai como parte de sua visita à Argentina para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que acontecerá em Buenos Aires nos dias 23 e 24 de janeiro.

"Vamos tentar fazer com que [Lula] faça um pequeno passeio [...] pelo Uruguai, porque é conveniente como gesto e por motivos futuros. Tenho certeza que Lula vai dar uma presença na política latino-americana no mundo porque essas coisas ele tem muito claro e seria bom se ele pudesse trocar com as autoridades uruguaias", disse Mujica.

“Tenho que contribuir para melhorar ao máximo a relação com o Uruguai, em todas as frentes […] O que surgir não é da minha responsabilidade, sou uma pequena ponte e o tempo dará os seus frutos”, acrescentou.

Os uruguaios se juntam a diversas autoridades que já confirmaram presença na posse do petista, por exemplo os presidentes de Alemanha, Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guiné-Bissau, Portugal e Timor-Leste, além do rei da Espanha

A ida de Lula a Buenos Aires já está acertada entre o governo argentino e o futuro governo brasileiro. O impulso do petista de fazer da cúpula da CELAC sua primeira viagem como presidente, segundo a Carta Capital, mostra que Lula tem como meta retomar o protagonismo brasileiro nas relações internacionais.

