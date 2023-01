Mulher acusada de receptação e tráfico foi autorizada por Heleno a explorar garimpo em área vizinha aos yanomamis

Apoie o 247

247 - Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela que uma das últimas ações do general Augusto Heleno foi autorizar uma acusada de receptação e tráfico a explorar ouro numa área de 9,8 mil hectares vizinha à Terra Indígena Yanomami , em Roraima.

A beneficiária é Creusa Buss Melotto, que já cumpriu pena de prisão por tráfico de drogas e que foi denunciada pelo Ministério Público por suspeita de receptação de pneus roubados. Heleno concedeu autorização para exploração de ouro, numa área 60 vezes maior do que o Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Publicado no dia 14 de dezembro do ano passado no Diário Oficial da União (DOU), o aval à exploração de ouro permitiu que mais de 20 mil garimpeiros invadissem a terra indígena para a exploração ilegal.

Questionado sobre a autorização a 17 dias do fim do governo Bolsonaro, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e ex-secretário-executivo do Conselho de Defesa Nacional disse que "esses pareceres prévios de garimpo têm um longo processo para que sejam regulados. Não desejo me pronunciar", afirmou por mensagem.

