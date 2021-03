Mulher de secretário da Cultura Mario Frias ataca governadores e diz que Covid-19 é 'fraudemia'

A mulher de Mario Frias, secretário da Cultura do governo Bolsonaro, disse que a Covid é uma "fraudemia", ao responder a um seguidor no Instagram edit

247 - A publicitária Juliana Frias, mulher do secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, disse que a pandemia da Covid-19 é “fraudemia” e que o “problema são os governadores e prefeitos”.

As afirmações foram feitas em resposta a um seguidor no Instagram, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

De acordo com a bolsonarista Juliana Frias, “nosso presidente está do lado do povo!” “O problema são os governadores e prefeitos. Essa FRAUDEMIA só não enxerga quem não quer! Você viu os bilhões repassados aos estados? Pois é... pra cego ver...”, escreveu.

