Mulher e três filhas de Marcelo Odebrecht não irão mais usar o sobrenome da família

Com a alteração, Isabela Odebrecht e as três filhas do casal passarão a utilizar o sobrenome Alvarez. Mudança vem na esteira do rompimento familiar entre Marcelo e seu pai, o empresário Emílio Odebrecht, causado pela Lava Jato edit

247 - Isabela Odebrecht, mulher do empresário Marcelo Odebrecht, e as três filhas do casal não irão mais usar o sobrenome da família. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, elas conseguiram na Justiça a autorização para concretizar a mudança. Alteração vem na esteira do rompimento de Marcelo com o pai, Emílio Odebrecht, provocado pela Lava Jato.

Com a mudança no sobrenome, Isabela passará a se chamar Isabela Cristina Alvarez. Já as três filhas foram registradas como Rafaella Alvarez, Gabriella Alvarez e Marianna Alvarez.

Marcelo foi preso em 2015 e passou quatro anos na prisão. Ele foi acusado pela Lava Jato de pagar propinas para agentes públicos e políticos obtendo em troca vantagens para as empresas do grupo. Desde então, ele rompeu com Emílio Odebrecht, filho do fundador da empreiteira e atual patriarca da família.

