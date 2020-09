Mulher entra na Justiça contra Bolsonaro para conseguir auxílio de US$ 1 mil anunciado na ONU

247 - Uma mulher desempregada entrou na Justiça contra a União, reivindicando o auxílio emergencial de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,5 mil) anunciado por Jair Bolsonaro em discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), na última terça-feira (22).

A advogada, Leila Loureiro, disse que a cliente vive em condições de vulnerabilidade e contou que a procurou achando que tinha direito a receber outros valores. Segundo a advogada, a ação busca reparação de cunho pedagógico.

"A ação é inédita e não é tão simples, mas a gente concluiu que a fala do presidente tem repercussão no mundo dos fatos, o presidente está como chefe de estado perante a Assembleia da ONU e é necessário responsabilidade no discurso. A gente busca reparação de cunho pedagógico para que nossos líderes entendam que existe materialização da fala. Essas pessoas são credoras", afirmou a advogada.