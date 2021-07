Mulher escravizada por 38 anos, vence processo trabalhista

Parte do pagamento será feito com a entrega do apartamento da família que a escravizou, que foi avaliado em R$ 600 mil edit

Revista Fórum - Há sete meses Madalena Gordiano, de 48 anos, foi libertada do trabalho escravo e chegou a um acordo com a família que a manteve em tais condições.

Como ressarcimento pelos 38 anos de escravidão, Madalena cobrava por R$ 2.244.078, 81 em direitos trabalhistas. No entanto, durante audiência realizada de maneira virtual no Tribunal Regional do Trabalho da terceira região em Patos de Minas, ela aceitou a proposta oferecia no valor de R$ 690.100.

Dessa maneira, o pagamento será feito com a entrega do apartamento da família, que foi avaliado em R$ 600 mil. Além do apartamento, Madalena ficará com um carro da marca Hyundai, no valor de R$ 70 mil, mais uma quantia de R$ 20 mil.

A defesa de Madalena considera que o acordo realizado é o maior já feito pelo MPT de maneira individual para uma pessoa resgatada por trabalho análogo à escravidão.

Confira a íntegra na Revista Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.