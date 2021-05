Mulher morre de Covid cinco dias após participar de ato com Bolsonaro

Fórum - No último dia 20, cinco dias após ir para Brasília para participar de um ato em apoio a Jair Bolsonaro, a servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), Jane Elisabete Toniasso, morreu em decorrência da Covid-19.

A mulher era moradora de Campo Novo do Pareci (MT) e embarcou para a capital federal no dia 13 de maio em um ônibus fretado pelo Sindicato Rural da cidade junto com familiares. Dias depois, no entanto, ela não resistiu à Covid-19.

Na ocasião, Jair Bolsonaro compareceu ao ato e causou grande aglomeração.

Pelas redes sociais, a filha de Jane, Dóris Aline, postou fotos e vídeos dela com a mãe na manifestação bolsonarista. Em algumas imagens, é possível ver que a servidora aposentada não usava máscara de proteção.

