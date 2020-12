Mulheres da OAB repudiam assédio na Alesp e casos recentes de violência de gênero

Um grupo formado pelas Comissões de Mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou uma nota repudiando casos recentes de violência de gênero edit

247 - Um grupo formado pelas Comissões de Mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou, nesta sexta-feira, 18, uma nota repudiando o assédio sofrido pela deputada estadual de São Paulo Isa Penna na Alesp, na quarta-feira, 16.

A parlamentar foi assediada pelo deputado Fernando Cury, que após a denúncia (mostrada em vídeo) foi expulso do Cidadania.

Na nota, a OAB destaca diversos outros casos recentes, como o de Mariana González, que foi agredida pelo marido em São Paulo, e o caso do juiz que zombou da Lei Maria da Pena durante uma audiência sobre pensão alimentícia.

Na nota, a Comissão afirma que os casos citados são "uma breve amostra do que cotidianamente ocorre no Brasil". O texto também pede que as práticas de violência contra a mulher sejam vistas como "grandes violações aos Direitos Humanos".

"É urgente e necessária a reflexão, a mudança de comportamentos diante de casos como esses para que a luta de tantas mulheres em busca de igualdade, de direitos não seja em vão", finaliza a nota.

