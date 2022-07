Mulheres do MTST protestam para pedir condenação de anestesista

"É inadmissível que as mulheres não estejam seguras sequer na hora de dar a luz", diz Ediane Maria, coordenadora do movimento edit

MTST - Centenas de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, integrantes do coletivo Mulheres em Movimento, protestaram nesta quarta (12) simultaneamente em São Paulo e Pernambuco. As ações pediram a punição do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado ao violentar uma gestante em trabalho de parto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a manifestação aconteceu em frente ao Conselho Regional de Medicina, (Rua Frei Caneca, 1282).

"É inadmissível que as mulheres não estejam seguras sequer na hora de dar a luz", diz Ediane Maria, coordenadora do movimento. "Os Conselhos de Medicina não podem se omitir diante dessa tragédia e tem como dever cassar o registro desse estuprador", afirma Ediane.

O grupo entregou ao CREMESP uma representação demandando ações dos conselhos de medicina contra a violência de gênero e a violência obstétrica nos espaços de saúde, além da cassação permanente do registo profissional do anestesista.

Na sequência, as mulheres seguiram em marcha até a sede da rádio Jovem Pan, na Avenida Paulista, onde fizeram um escracho. Elas denunciaram a emissora por expor a identidade da vítima de Quintella.

Ainda hoje, o coletivo protocolará uma ação no Ministério Público Estadual pedindo investigação e punição à emissora paulista. O coletivo Mulheres em Movimento do MTST de Pernambuco também está movendo ação contra a Jovem Pan.

"Queremos que a Justiça seja feita", diz Ediane. "A Jovem Pan é uma concessão pública e deve se pautar pela ética, ao invés de incentivar a violência; não podemos normalizar esse tipo de atitude que só degrada cada vez mais as mulheres em todo o país", critica.

