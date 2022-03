Mulheres do Podemos exigirão expulsão de Mamãe Falei após áudio repugnante

Apoie o 247

247 – As mulheres do Podemos, partido do deputado estadual Arthur do Val, de São Paulo, e do ex-juiz suspeito Sergio Moro, exigirão a expulsão do parlamentar, que é também conhecido por Mamãe Falei, em razão do áudio em que ele afirma que "as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres". Confira a nota:

NOTA OFICIAL PODEMOS MULHER

O Podemos Mulher reitera a indignação da nota oficial do Podemos Nacional. E considera inaceitável a violação humanitária cometida pelo deputado estadual Arthur do Val, que vai muito além do desrespeito às mulheres de todas as nacionalidades. As mulheres ucranianas têm sido alvo de violência desmedida – são mães que se despedem de filhos, são mulheres guerreiras que defendem sua pátria ou se refugiam contra a vontade. O que não há é covardia naquelas que enfrentam os horrores da guerra. Tampouco pode haver de nossa parte: não vamos nos omitir na defesa de toda mulher, seja de onde for. Exigiremos e acompanharemos o procedimento cabível junto ao partido.

EXECUTIVA NACIONAL DO PODEMOS MULHER

Márcia Pinheiro, presidente do Podemos Mulher

