Em São Paulo, as mulheres se concentram na Avenida Paulista, a partir das 14h, no centro da cidade edit

Rede Brasil Atual - Os movimentos feministas e populares se organizam para mais uma manifestação do Dia Internacional da Mulher, no domingo, 8 de março. Em São Paulo, as mulheres se concentram na Avenida Paulista, a partir das 14h.

A organização dos atos lançaram uma campanha de financiamento virtual. A meta é a juntar R$ 7 mil para pagar as despesas do ato. Até o começo da tarde desta quinta-feira (5), pouco mais da metade da metade havia sido alcançada.

Todos os anos, homens e mulheres saem às ruas contra o feminicidio, por mais direitos e para denunciar o machismo. Neste ano, os movimentos adotaram o tema “Por nossas vidas, democracia e direitos! Justiça para Marielle, Claudias e Dandaras!”

O mote é pretende ser uma resposta à conduta misógina do presidente Jair Bolsonaro e seguidores, que recentemente voltaram à tona em escala agressiva.

Em 2020, os protestos do “8M” ganham também caráter de repúdio aos protestos convocados por Bolsonaro para o dia 15 de março.

Centrais sindicais, movimentos sociais e feministas incluíram a defesa do Estado democrático de direito entre as principais bandeiras das manifestações populares previstas para todo o mês de março.

Entre elas, são esperadas também grande mobilizações para o dia 14 de março, data em que completam dois anos do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e do motorista Anderson. Outra data na qual os movimentos populares investem pra realizar uma grande jornada de protestos é 18 de março, em defesa da educação, dos serviços públicos e da democracia.

Mulheres pelo Brasil

O movimento das mulheres está articulado em 23 estados e no Distrito Federal. Dezenas de cidades, além das, capitais possuem atos marcados para o domingo.

Um dos motes dos atos é o repúdio ao insulto de conotação sexual que Bolsonaro fez contra a repórter da Folha, Patrícia Campos Mello, após ela revelar a contratação de empresas, entre elas a Yacows, para disparar ilegalmente mensagens em massa pelo WhatsApp para benefícios políticos.

No Rio de Janeiro, por exemplo, elas se reúnem às 17h, na Praça da Candelária, centro da capital fluminense. Com o tema “Só da luta brota a liberdade”, as mulheres de Belo Horizonte se concentram, a partir das 9h, na ocupação Pátria Livre e sairá em direção à Praça Sete, onde se juntará com outras mulheres, e será encerrado na Praça da Estação.

No Recife, ato das mulheres ocorre na tarde da segunda-feira (9), no Parque Treze de Maio. Ainda na região Nordeste, mas no dia 8, as feministas de Salvador se concentram no Cristo da Barra, às 9h, e no Ceará, a manifestação está marcada, às 13h, no Centro Dragão do Mar.