"Multa de R$ 22 milhões ficou barata para o PL", diz Marcelo Uchôa

247 - O advogado e professor Marcelo Uchôa afirmou pelo Twitter na manhã desta quinta-feira (22) que a multa de R$ 22 milhões determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, ao PL "saiu barata".

"A função de qualquer partido político num regime democrático é contribuir com a democracia. O PL fez disso letra morta e tentou, na safadeza, surrupiar o voto de dezenas e dezenas de milhões de brasileiros. Esmagar a soberania popular! Acredite: a multa de 22 milhões saiu barata", escreveu.

>>> Alexandre de Moraes diz que pedido 'esdrúxulo' de Bolsonaro e Valdemar visava estimular atos criminosos

Moraes classificou o pedido do PL para anulação de votos depositados em uma série de urnas eletrônicas de modelo mais antigo como esdrúxulo, ilícito e ostensivamente atentatório ao Estado democrático de Direito.

O pedido encaminhado pelo PL ao TSE alegava "inconsistências graves e insanáveis acerca do funcionamento de uma parte das urnas eletrônicas utilizadas no pleito eleitoral de 2022". A partir dessa conclusão, a legenda pediu que Bolsonaro fosse declarado vencedor do pleito por ter maior votação nas "urnas válidas".

