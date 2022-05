Musk negocia mais financiamento para aquisição do Twitter

Apoie o 247

(Reuters) - Elon Musk está conversando com grandes empresas de investimento e indivíduos de alto patrimônio líquido sobre a obtenção de mais financiamento para sua aquisição de 44 bilhões de dólares do Twitter Inc (TWTR.N) e amarrar menos de sua riqueza no negócio. disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Musk é a pessoa mais rica do mundo, com a Forbes estimando seu patrimônio líquido em cerca de US$ 245 bilhões. No entanto, a maior parte de sua riqueza está vinculada às ações da Tesla Inc (TSLA.O) , a fabricante de carros elétricos que ele lidera. Na semana passada, Musk divulgou que vendeu US$ 8,5 bilhões em ações da Tesla após seu acordo para comprar o Twitter.

O novo financiamento, que pode vir na forma de ações preferenciais ou ordinárias, pode reduzir a contribuição em dinheiro de US$ 21 bilhões que Musk se comprometeu com o acordo, bem como um empréstimo de margem que ele garantiu contra suas ações da Tesla, disseram as fontes.

Os bancos que concordaram no mês passado em fornecer US$ 13 bilhões em empréstimos com base nos negócios do Twitter se recusaram a oferecer mais dívidas pela aquisição de Musk, dado o fluxo de caixa limitado da empresa com sede em São Francisco, informou a Reuters no mês passado.

Musk também prometeu algumas de suas ações da Tesla a bancos para providenciar um empréstimo de margem de US$ 12,5 bilhões para ajudar a financiar o negócio. Ele pode tentar reduzir o tamanho do empréstimo de margem com base no novo interesse do investidor no financiamento do negócio, disse uma das fontes.

Grandes investidores, como empresas de private equity, fundos de hedge e indivíduos de alto patrimônio líquido, estão conversando com Musk sobre o fornecimento de financiamento de capital preferencial para a aquisição, disseram as fontes. O capital preferencial pagaria um dividendo fixo do Twitter, da mesma forma que um título ou empréstimo paga juros regulares, mas se valorizaria de acordo com o valor patrimonial da empresa.

A Apollo Global Management Inc (APO.N) e a Ares Management Corp (ARES.N) estão entre as firmas de private equity que estão em negociações para fornecer o financiamento, acrescentaram as fontes.

Musk ainda está decidindo se terá parceiros para se juntar a ele para redigir o cheque de patrimônio necessário para o acordo, disseram as fontes. Musk não está tentando assumir mais dívidas pelo acordo com o Twitter atualmente, acrescentaram as fontes.

Musk também está conversando com alguns dos principais acionistas do Twitter sobre a possibilidade de eles colocarem sua participação no negócio em vez de sacar dinheiro, disse uma das fontes. O ex-presidente-executivo do Twitter e atual membro do conselho, Jack Dorsey, está examinando se ele vai aceitar sua opinião, acrescentou uma fonte.

Grandes investidores institucionais, como a Fidelity, também estão conversando sobre a renovação de sua participação, segundo a fonte.

Musk twittou que tentaria manter o maior número possível de investidores no Twitter ao tornar a empresa privada.

As fontes pediram anonimato porque o assunto é confidencial. Musk, Dorsey, Fidelity, Apollo e Ares não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os investidores estão preocupados se Musk concluirá o acordo com o Twitter, já que ele voltou atrás no passado. Em abril, ele decidiu no último minuto não ocupar um lugar no conselho do Twitter. Em 2018, Musk twittou que havia "financiamento garantido" para um acordo de US$ 72 bilhões para tornar a Tesla privada, mas não avançou com uma oferta.

As ações do Twitter subiram 1,2%, para US$ 49,63 no pregão da tarde em Nova York na segunda-feira, mais perto do preço de aquisição de US$ 54,20 por ação, já que os investidores interpretaram as notícias sobre o novo financiamento como mais certeza para o fechamento do negócio.

Musk teria que pagar uma taxa de rescisão de US$ 1 bilhão ao Twitter se ele se afastasse, e a empresa de mídia social também poderia processá-lo para concluir o acordo.

Musk, que se autodenomina absolutista da liberdade de expressão, criticou as políticas de moderação do Twitter. Ele quer que o algoritmo do Twitter para priorizar os tweets seja público e se opõe a dar muito poder no serviço para empresas que anunciam.

