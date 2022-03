Na Alemanha, Moro faz cara de bravo e protesta contra condenação de Dallagnol pelo STJ

Apoie o 247

247 - Em viagem pela Alemanha, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saiu em defesa do ex-procurador chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol, condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a indenizar o petista em R$ 75 mil por danos morais, relativos ao PowerPoint apresentado em denúncia do caso triplex do Guarujá. “A gente tem visto fatos assustadores. O país ‘tá’ doente, gente. Sim, o procurador da Lava Jato, a pagar danos morais para o Lula”, diz Moro em um vídeo postado no Twitter.

Tentando demonstrar indignação e falando em tom de campanha, Moro afirma “no governo do Lula nós tivemos aqueles escândalos de corrupção na Petrobras, mais de R$ 6 bilhões roubados, e agora o procurador que se sacrificou, que se dedicou pra combater aquela roubalheira e colocar os criminosos na cadeia sendo condenado a pagar danos morais. Isso é um absurdo, isso é um país virado do avesso, isso é querer transformar o certo em errado e o errado em certo. Nós não vamos deixar o Brasil virar uma terra sem lei e um país de bandido”.

Moro, que foi ministro do governo Jair Bolsonaro, também usou o vídeo para criticar o escândalo da liberação de verbas do Ministério da Educação. “Verba do ministério sendo liberada pra uma pessoa indicada pelo Bolsonaro e agora vem essa história de que essa pessoa teria pedido propina, em ouro até, pra uma prefeitura”, destaca ele no post. “Isso tem que ser investigado pela Polícia Federal e pela PGR, com rigor. Não vamos deixar isso ser varrido de novo pra debaixo do tapete”, cobra em seguida.

Confira o vídeo postadopor Sergio Moro.

Nós não vamos deixar o Brasil virar uma terra sem lei e um país de bandidos. pic.twitter.com/OjXjfFhCnO
March 23, 2022

