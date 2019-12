"Na cabeça de Bolsonaro, corrupção e sexualidade andam juntas", afirma psicanalista Christian Dunker

247 - Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro atacou jornalistas que estavam presentes na saída do Planalto, dizendo coisas como: “você tem cara de homossexual terrível” e “pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai”. As perguntas feitas pela imprensa eram relacionadas ao suposto esquema de rachadinha de seu filho Flávio Bolsonaro.

Em entrevista publicada na coluna de Leonardo Sakamoto, no UOL, o psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, explica que Bolsonaro teme ser visto como pouco viril ou "macho" por ter seu filho envolvido em esquema de corrupção.

"Quando um repórter faz uma pergunta sobre o caso Flávio, o presidente respondeu sobre homossexualidade. Na cabeça dele, corrupção e sexualidade andam juntas. Um filho visto como corrupto e fraco pode levá-lo a temer que pessoas o vejam como um pai que não foi macho e viril o bastante. Ao ser questionado sobre a corrupção do filho, acredita, portanto, que está sendo questionado por não ter sido suficientemente macho, por não ter poder suficiente", diz Dunker.

O psicanalista ainda esclarece que Jair Bolsonaro se torna feroz ao defender seus filhos porque entende que um desvio de ética deles está relacionado diretamente à virilidade do pai. "Pode ter algo da relação do pai com o macho. Para ele, o pai deve proteger os filhos, que são uma extensão do pai, portanto, e uma comprovação pública de sua virilidade. À medida em que um dos filhos começa a balançar eticamente, a questão da sexualidade ocupa a cabeça dele".