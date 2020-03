Na Europa, Lula se encontra com diretor-geral da OIT

"Discutimos as transformações no mundo do trabalho e a retirada de direitos dos trabalhadores no século 21", afirmou o ex-presidente Lula edit

247 - Em sua passagem pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder.

"Encontro com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder. Discutimos as transformações no mundo do trabalho e a retirada de direitos dos trabalhadores no século 21. O combate à desigualdade também está na pauta da OIT e será o objeto central do relatório da organização em 2020", postou Lula no Facebook.