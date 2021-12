Na Globo, Mercadante diz que PSDB histórico apoiou o PT, lembra Mário Covas e defende aliança

Apoie o 247

ICL

247 - Entrevistado na Globonews nesta quinta-feira (23), o ex-ministro Aloizio Mercadante, que será um dos coordenadores da campanha presidencial do PT em 2022, defendeu uma aliança ampla do partido para o pleito. Mercadante disse que apesar de o PT e o PSDB “sempre disputarem politicamente”, “o PSDB histórico apoiou o PT em São Paulo e nós os apoiamos na disputa contra (Paulo) Maluf” e defendeu “convergência entre as forças democráticas".

Ele afirmou que o PSDB tem uma “raiz democrática” que precisa ser recuperada: “Então, quem tem essa raiz democrática, porque o PSDB também nasceu na luta contra a ditadura militar, precisa recuperar essa raiz que foi perdida. Onde estava o PSDB na última eleição? No palanque do Bolsonaro, inclusive rifando o Alckmin. Considero muito positivo que esse PSDB que em algum momento da história tinha um compromisso democrático, tinha uma visão de nação que não era a nossa, tinha um programa de governo que não era o nosso, mas que tinha compromissos públicos. Hoje o PSDB é uma sombra do que foi, mas é positivo que haja lideranças buscando reencontrar esse caminho e buscar diálogo”.

Mercadante fez um apelo a Marina Silva para uma nova aproximação e diálogo para as eleições para que sejam superadas as mágoas das eleições passadas.

PUBLICIDADE

Mercadante foi entrevistado pelos jornalistas Júlia Duailibi e Otávio Guedes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE