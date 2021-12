Na GloboNews, Kakay detona Moro e a Lava Jato: 'era uma operação com objetivo político. Deu no que deu'

"Houve uma instrumentalização do Poder Judiciário e de parte do Ministério Público Federal. Por isso deu no que deu”, disse o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, durante o programa GloboNews Debate edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida, o Kakay, desmascarou a farsa da Operação Lava Jato promovida pelo ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, No p´rograma GloboNews Debate, exibido no último domingo (12). "A operação tinha objetivo político. Isso é o que interessa. Houve uma instrumentalização do Poder Judiciário e de parte do Ministério Público Federal. Por isso deu no que deu”, disse Kakay. As críticas foram acompanhadas em silêncio pelo ex-procurador federal Carlos Fernando dos Santos Lima, que atuou ao lado do procurador Deltan Dallagnol e do ex-juiz na Operação Lava Jato.

A Operação Lava Jato começou muito bem, nunca critiquei diretamente sem elogiar a grande vantagem que ela teve que foi desnudar uma corrupção capilarizada. Quando começamos criticar os excessos da Lava Jato houve uma narrativa apropriada, inclusive apoiada pela grande mídia, e estes detentores do poder da lava jato começaram a dizer que os que criticam os excessos eram contra o combate à corrupção. Um absurdo. O que descobrimos é que este grupo coordenado pelo juiz Sergio Moro, um absurdo um juiz coordenar um grupo de procuradores, Isso ficou muito claro quando vieram à tona as gravações daquele hacker”, disse Kakay.

“É muito engraçado porque quando o Moro vazava as coisas que tinha interesse e as pessoas criticavam o vazamento ele dizia que o que interessava era o conteúdo Agora se negam a enfrentar o que está às escâncaras. A operação era operação com objetivo político, Isso é o que interessa. Houve uma instrumentalização do Poder Judiciário e de parte do Ministério Público Federal. Por isso deu no que deu”, afirmou em seguida.

PUBLICIDADE

“Um juiz que foi o principal eleitor deste presidente genocida que aí está, um juiz que prendeu o principal opositor - não sou lulista e nem petista -, mas o fato é que o senhor Sergio Moro, ainda com a toga nos ombros, depois de prender o principal opositor, aceitou mercadejar a toga ao disputar e aceitar conversar e aceitar ser ministro da Justiça do presidente que ele ajudou a eleger. Isso é gravíssimo. isso é o que tem que ser discutido. Esse cidadão agora está fazendo política. Ele pode fazer, não podia quando estava com a toga nos ombros. Essa é a questão principal que temos que enfrentar”, afirmou o jurista.

Assista o momento em que o advogado Antonio Carlos de Almeida critica a Lava Jato diante do ex-procurador Carlos Fernando na postagem do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

PUBLICIDADE

IMPERDÍVEL: Em plena GloboNews, Kakay desmascarou Sérgio Moro e a Operação Lava Jato calando o ex-procurador Carlos Fernando. pic.twitter.com/QO0rgvunF4 — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) December 14, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE