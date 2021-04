Na OMS, ministro da Saúde omite 400 mil mortes por Covid-19 no Brasil e diz que Bolsonaro apoia a vacinação

Revista Fórum - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou em reunião com a cúpula da Organização Mundial de Saúde (OMS) em Genebra, nesta sexta-feira (30), que a prioridade do Brasil no combate ao coronavírus é a vacinação. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro defende o imunizante “de maneira reiterada”. Na reunião, o ministro omitiu a informação de que mais de 400 mil pessoas já morreram pela doença no país.

“A prioridade número um no Brasil é a campanha de vacinação. O presidente da República, de maneira reiterada, já falou acerca da importância da vacinação, em cadeira nacional de televisão”, afirmou Queiroga na reunião. Bolsonaro, no entanto, já se posicionou publicamente contra a imunização e disse que não tomaria a vacina contra a doença, desincentivando a população.

Em reunião da OMS, foi perguntado se as mortes por Covid-19 no Brasil eram evitáveis.



Para um diretor da OPAS, sim. Já o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, disse que falta adesão da população e que @jairbolsonaro sempre “reitera a importância da vacinação”.



